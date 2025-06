Governo quer estimular instalação de data centers no Nordeste, diz assessor de Haddad

O assessor disse enxergar enorme potencial de crescimento do segmento de data centers no Brasil nos próximos anos. Segundo ele, a demanda para o setor é de aproximadamente três vezes a capacidade instalada nacional.

Boa parte do processamento de dados brasileiros está concentrada fora do país, especialmente na Virgínia, nos EUA, disse, acrescentando que "essa concentração no exterior é motivo de preocupação".

Haddad já afirmou que o plano para atrair a instalação de data centers antecipará efeitos da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional ao desonerar investimentos no setor. O ministro esteve na Califórnia, EUA, no final de abril para divulgar o plano e tem, desde então, anunciado a iminência da edição de MP sobre o tema.

Marchesini disse esperar que a MP possa ser aprovada ainda este ano. "Foram nove meses de discussão sobre a MP … está tudo pronto para ir."

"As condições do Brasil são difíceis de bater, não temos terremotos, poucos desastres naturais, matriz energética limpa e um sistema elétrico interligado", disse o assessor.

