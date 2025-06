Grandes bancos dos EUA devem passar em testes de estresse e aumentar dividendos

O exercício anual, introduzido após a crise financeira de 2007-2009, é essencial para o planejamento de capital dos 22 grandes bancos dos EUA que estão sendo testados. O teste também é usado pelos bancos para determinarem quanto dividendo pode ser retornado aos acionistas.

"Com a melhora do tom regulatório, são grandes as esperanças de alguma redução nos requisitos de capital... impulsionada por testes de estresse menos severos", disse Vivek Juneja, analista do JPMorgan. Devido aos altos níveis de capital dos bancos, ele previu que as instituições financeiras aumentarão os dividendos em uma média de cerca de 3% e vão promover recompras de ações.

O crescimento tímido dos empréstimos e um ambiente regulatório favorável tornarão os bancos mais flexíveis para gerenciar capital e aumentar dividendos. Entretanto, os bancos podem continuar cautelosos com o nível de capital.

"Apesar de uma perspectiva melhor para o retorno de capital, continuamos a esperar que as equipes de gestão permaneçam um tanto conservadoras no curto prazo, devido às tarifas em andamento, à incerteza econômica e ao momento e à magnitude da reforma regulatória", disseram os analistas da Raymond James em relatório.

Goldman Sachs e Morgan Stanley, que tiveram suas reservas de capital aumentadas no ano passado, estão "preparados para melhorias este ano", escreveram analistas da Jefferies.

Enquanto isso, Citibank e M&T Bank poderão ver um ligeiro aumento em suas exigências de capital, disseram os analistas da Keefe, Bruyette & Woods.