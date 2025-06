Ibovespa oscila pouco na abertura com exterior e ata do Copom sob holofote

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha variações modestas na abertura desta terça-feira, com a cena externa ainda sob os holofotes, após o presidente dos Estados Unidos anunciar um cessar-fogo entre Israel e Irã, embora depois tenha dito que ambos violaram a trégua.

Investidores também analisavam a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que reforçou o cenário de pausa no ciclo de altas da Selic, mas manutenção do nível atual por "período bastante prolongado".

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,09%, a 136.679,54 pontos, enfraquecido particularmente pelas ações de petrolíferas, em mais um dia de queda relevante dos preços do petróleo no exterior.