Ibovespa tem alta modesta com exterior e ata do Copom sob holofote

- PETROBRAS PN recuava 1,94%, acompanhando o declínio do petróleo no exterior, onde o barril Brent caía 4,7%. No setor, BRAVA ON perdia 3,53%, PETRORECONCAVO ON cedia 2,98% e PRIO ON era negociada em baixa de 2,57%.

- CVC BRASIL ON subia 7,42%, endossada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI, que amparava também papéis como VAMOS LOCAÇÃO ON, em alta de 6,06%, e MAGAZINE LUIZA ON, com elevação de 4,49%.

- IGUATEMI UNIT valorizava-se 2,32%, após o conselho de administração aprovar a venda de participações em shopping centers e empreendimentos que somam R$500 milhões. No setor, MULTIPLAN ON avançava 2,53% e ALLOS ON tinha alta de 2,23%.

- VALE ON caía 0,4%, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com declínio de 0,42%.

- SÃO MARTINHO ON perdia 2,15%, após estimar que o processamento de cana-de-açúcar na safra 2025/2026 deve crescer 3,7% sobre a temporada anterior, para 22,6 milhões de toneladas. A companhia também projetou um ATR médio de 139,9 quilos por tonelada, queda de 1,9% na mesma comparação.

- C&A ON, que não está no Ibovespa, avançava 2,53%, após encerrar parceria com o Bradesco e a Bradescard, pagando R$650,6 milhões referentes à recompra dos direitos de ofertar produtos e serviços financeiros. Também vendeu direitos relacionados à carteira do cartão por R$170 milhões.