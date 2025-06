MPF pede à Justiça que suspenda próximas etapas do leilão na Foz do Amazonas

O MPF havia pedido à Justiça, em ação movida contra a União e a reguladora ANP, no último dia 12, que impedisse a realização do leilão até que a legislação fosse cumprida. No entanto, o leilão foi realizado no dia 17, sem que a Justiça tivesse decidido sobre os pedidos do MPF.

A petroleiras Petrobras, ExxonMobil, Chevron e CNPC arremataram 19 dos 47 blocos exploratórios de petróleo e gás ofertados na Bacia da Foz do Amazonas no leilão, por um bônus de assinatura total somado de R$844 milhões a ser arrecadado pelo governo.

Os procuradores requerem que a Justiça determine com urgência que sejam realizadas, entre outras medidas, a Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI) a povos e comunidades tradicionais impactados, a inclusão do Ibama como réu no processo, a proibição do início de qualquer processo de licenciamento ambiental para os 19 blocos arrematados, e a imediata proibição de inclusão de blocos situados na bacia sedimentar da foz do Rio Amazonas em novos leilões de Oferta Permanente de Concessão (OPC), até o julgamento definitivo dos pedidos do MPF.

O certame também ofertou áreas em outras bacias. Ao todo, as companhias participantes arremataram 34 de 172 blocos exploratórios no leilão, com arrecadação total de R$989,2 milhões ao governo.

(Reportagem de Ricardo Brito)