Negociador de tarifas do Japão está organizando sétima visita aos EUA, dizem fontes

TÓQUIO (Reuters) - O negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, está organizando sua sétima visita aos Estados Unidos para o dia 26 de junho, com o objetivo de acabar com as taxas que estão prejudicando a economia do país, informaram duas fontes do governo japonês na terça-feira.

O foco principal da visita deverá ser as tarifas norte-americanas impostas aos automóveis japoneses, que têm um impacto severo sobre a economia japonesa. Akazawa também se reunirá com o secretário de Comércio Howard Lutnick e outros que supervisionam essa área, disse uma das fontes.

A reunião será a primeira negociação tarifária em nível ministerial desde a cúpula Japão-EUA realizada no Canadá em 16 de junho.