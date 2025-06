Petróleo amplia perdas em meio a instabilidade em cessar-fogo entre Israel e Irã

Ambos os contratos de referência do petróleo caíram mais de 7% na sessão anterior, após ter atingido máximas de cinco meses depois que os EUA atacaram as instalações nucleares do Irã no fim de semana.

"Os preços do petróleo caíram acentuadamente, já que os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas não conseguiram desencadear um conflito mais amplo que poderia representar uma ameaça aos suprimentos regionais", disse o Barclays em uma nota nesta terça-feira.

O envolvimento direto dos EUA na guerra também fez com que os investidores se concentrassem no Estreito de Ormuz, uma via navegável estreita entre o Irã e Omã, por onde fluem entre 18 milhões e 19 milhões de barris por dia de petróleo e combustíveis, o que representa quase um quinto do consumo global.

"O prêmio geopolítico foi esvaziado, mas as tensões entre Israel e o Irã continuam sem solução - e o risco de erros e de uma nova escalada ainda persiste", disse o analista do SEB, Ole Hvalbye.

(Reportagem de Ahmad Ghaddar; Reportagem adicional de Anjana Anil em Bengaluru e Jeslyn Lerh em Cingapura)