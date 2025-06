Powell diz que parlamentares dos EUA lhe dizem em particular que Fed está certo quanto aos juros

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que membros do Congresso lhe disseram em particular que o banco central dos Estados Unidos está "fazendo a coisa certa" em relação à taxa de juros, mesmo com o presidente Donald Trump repreendendo Powell e o Fed por não reduzirem os custos dos empréstimos.

Durante seu depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA, Powell foi questionado se ouviu de pessoas de "ambos os lados" que os juros deveriam cair.

"Falo com muitos membros em particular que dizem você está fazendo a coisa certa", disse ele. "Eu ouço isso de muitos membros em particular."