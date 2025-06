Powell permanecerá no Fed, com possíveis limitações às indicações de Trump

Entretanto, o reconhecimento da Suprema Corte no mês passado de que o Fed tem um status único, com seus sete diretores imunes à remoção por discordâncias, destacou não apenas que Powell cumprirá seu mandato, mas que Trump poderá nomear apenas mais um membro da diretoria antes de deixar o cargo em janeiro de 2029.

O risco de nomear um substituto para Powell com antecedência pode ser maior do que qualquer influência que um chair em espera possa ter, escreveu recentemente Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI e ex-funcionário do Fed de Nova York.

"Nomear o próximo chair do Fed agora, com a expectativa de que essa pessoa será uma voz alternativa ativa na política monetária durante a maior parte de um ano, confundiria o mercado... de uma forma que não ajudaria a promover cortes nos juros", escreveu Guha. "O candidato pretendido... seria incapaz de exercer influência real por algum tempo e poderia perder a credibilidade ao criticar um Comitê que ele precisará gerenciar ao assumir o cargo."

Qualquer passo em falso também pode complicar a confirmação do Senado.

Powell inicia sua rodada semestral de audiências no Capitólio nesta terça-feira perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, com muitas autoridades relutantes em cortar os juros apesar das exigências públicas de Trump, até que o debate do governo sobre as tarifas seja resolvido e haja mais clareza sobre como elas podem influenciar a inflação, o crescimento e os empregos.

O bombardeio dos EUA contra o Irã e o conflito entre o Irã e Israel também podem influenciar a apresentação de Powell, com a possibilidade de o aumento dos preços do petróleo se tornar parte de uma perspectiva econômica do Fed que foi revisada para um crescimento mais lento e uma inflação mais alta desde que Trump assumiu o cargo e iniciou sua campanha de tarifas.