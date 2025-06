Powell repete que cortes nos juros podem esperar enquanto Fed estuda impacto de tarifas

Após a divulgação do depoimento de Powell, os investidores reduziram as apostas de que o banco central poderia cortar sua taxa básica de juros já na reunião de julho, elevando as chances de uma redução da taxa em setembro, com outra baixa no final do ano.

O depoimento de Powell, como costuma acontecer em suas aparições semestrais no Congresso, acompanha em grande parte a declaração de política monetária mais recente do Fed, na semana passada. As autoridades do Fed votaram unanimemente naquela reunião para manter a taxa básica de juros estável na faixa de 4,25% a 4,5%, e não deram nenhuma indicação de que cortes de juros fossem iminentes.

Novas projeções econômicas divulgadas na época mostraram que autoridades esperavam dois cortes de 0,25 ponto percentual nas taxas até o final do ano, em linha com os preços atuais do mercado.

Nos últimos dias, dois dirigentes do Fed, ambos indicados por Trump, disseram que as taxas poderiam cair já na reunião de julho, porque a inflação ainda não aumentou em resposta às tarifas. Outros três dirigentes do Fed disseram que ainda se preocupam com a possibilidade de a inflação se intensificar no restante do ano.

Trump nomeou Powell como chair do Fed em seu primeiro mandato, mas deve substituí-lo quando o mandato do dirigente terminar na próxima primavera (entre o fim de março e o final de junho). O republicano pediu repetidamente cortes acentuados nas taxas.

"Deveríamos estar pelo menos dois a três pontos abaixo", disse Trump em uma publicação nas redes sociais antes da audiência, acrescentando, em referência a Powell, que esperava que "o Congresso realmente acabasse com essa pessoa muito burra e teimosa".