Presidente do Fed de Cleveland diz não ver necessidade iminente de cortar taxa de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta terça-feira que não vê necessidade urgente de cortar a taxa de juros quando ainda há muita incerteza sobre o que as tarifas comerciais farão com a inflação, que ainda está acima da meta do banco central dos Estados Unidos.

"Dada a resiliência da economia até agora, os riscos de manter a atual configuração da política monetária parecem baixos, e não vejo um enfraquecimento na economia que mereceria cortes iminentes de juros, embora eu permaneça atenta a essa possibilidade", disse Hammack no texto de um discurso.