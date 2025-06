São Martinho espera alta de 3,7% em cana processada

"A expectativa de maior processamento de cana se refere aos efeitos positivos dos investimentos, realizados após os incêndios, na recuperação do canavial para a safra 2025/26", afirmou a empresa.

A companhia citou ainda outros fatores que incluem uso de variedades genéticas com melhor produtividade que se contrapõem a "condições climáticas adversas, com menor ocorrência de chuvas entre janeiro e maio/25, que prejudicaram as estimativas de produtividade do canavial da São Martinho e do setor para 12M26".

MILHO

Para o milho, a São Martinho espera processar 515 mil toneladas na safra atual, ligeiro avanço de 0,7% sobre a temporada anterior.

A produção de etanol de milho deve subir 2%, para 216,9 mil metros cúbicos, e a de óleo de milho crescer 4,3%, para 8,2 mil toneladas.

INVESTIMENTO