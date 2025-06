Taxas dos DIs cedem após BC reforçar na ata interrupção do ciclo de alta da Selic

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,51%, ante 13,52% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,63%, ante 13,606%.

No início do dia o BC divulgou a ata do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, quando a taxa básica Selic foi elevada em 25 pontos-base, para 15% ao ano.

No documento, o BC afirmou que o aumento adicional ocorreu por conta da resiliência da atividade, mas ponderou que grande parte do efeito do aperto monetário feito até agora ainda está por vir, reforçando indicação já dada no comunicado da decisão do Copom de que o ciclo de alta será interrompido.

“Ressaltou-se que o ciclo até então empreendido foi particularmente rápido e bastante firme, reforçando o entendimento de que, dadas as defasagens inerentes aos efeitos da política monetária, grande parte dos impactos da taxa mais contracionista ainda está por vir. Em função disso, o Comitê comunicou que antecipa uma interrupção no ciclo de elevação de juros", registrou a ata.

Para o economista-chefe do Bmg, Flavio Serrano, o tom da ata reforçou a ideia, já expressa no comunicado da semana passada, de que o BC manterá a Selic em 15% em julho.

“A ata em si não muda muito nossa visão, mas quando você lê o documento, ele parece indicar que o BC precisa de algo muito forte para subir novamente a Selic”, ponderou, acrescentando que, após a autarquia interromper o ciclo de altas, é de se esperar que o movimento seguinte seja de corte das taxas.