Venda de consórcios no Brasil até maio atinge maior patamar em 20 anos, diz Abac

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O sistema de consórcios marcou um recorde de vendas nos últimos 20 anos, informou nesta terça-feira a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), com 2,07 milhões de cotas vendidas no acumulado do ano até maio, volume 19,7% acima do apurado no mesmo período do ano passado.

No início do ano, a Abac divulgou expectativa de manutenção do crescimento do setor em 2025 em patamar próximo ao observado no ano passado. As projeções incluem avanço de 20% para os imóveis, 10% para veículos pesados, 6% para os veículos leves, 2% para as motocicletas, 23% para os eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, e 10% para os serviços.