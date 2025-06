Wall St sobe após anúncio de cessar-fogo entre Israel e Irã

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um cessar-fogo entre Israel e Irã, acalmando os investidores depois que o conflito prejudicou ativos de risco e fomentou preocupações com a inflação.

Ações de bancos e de tecnologia lideravam os ganhos entre os subsetores do S&P 500, enquanto as ações de energia eram as que mais caíam, acompanhando uma queda de quase 5% nos preços do petróleo bruto depois que o anúncio do cessar-fogo aliviou a ameaça sobre a oferta de petróleo no Golfo.

Entre ações de defesa, a Lockheed Martin e a RTX Corp recuavam 1,7% e 2,5%, respectivamente.