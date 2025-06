Ações europeias caem com investidores avaliando cessar-fogo entre Irã e Israel

Apenas quatro setores contrariaram a tendência.

O setor de defesa saltou após a promessa da Otan de um grande aumento nos gastos militares. O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu aos aliados o apoio de Washington.

Enquanto isso, as principais bolsas regionais fecharam em baixa, com o índice da Espanha na liderança da queda.

No cenário geopolítico, o cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e o Irã parece ter se mantido, embora o ceticismo persista.

As esperanças de uma paz duradoura aumentaram após as promissoras negociações entre os EUA e o Irã, mas investidores permaneceram cautelosos, de olho na rápida aproximação do prazo de 8 de julho para a pausa nas tarifas norte-americanas, enquanto a UE se esforça para garantir acordos comerciais, com progresso limitado fora de um acordo com Londres.

"As ações europeias ainda enfrentam tensões comerciais e a flexibilização do Banco Central Europeu e o interesse em ações de defesa europeias não são mais fatores fortes", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.