Argentina pode pedir "perdão" por não cumprir meta do FMI, dizem analistas

A Argentina fechou seu último acordo com o FMI - o 23º - em abril para refinanciar um acordo anterior de US$44 bilhões e dar ao governo do presidente Javier Milei capacidade financeira para desmantelar os rígidos controles de capital.

O acordo estabeleceu metas econômicas, incluindo a eliminação do déficit fiscal, uma taxa de inflação mais baixa e a reconstrução das reservas cambiais do banco central, que estavam no vermelho quando Milei assumiu o cargo no final de 2023.

O governo conseguiu reduzir a inflação com duras medidas de austeridade e tirou o país de uma recessão econômica, mas teve mais dificuldade para acumular reservas, que estariam abaixo das exigências do FMI.

No entanto, ex-autoridades do país e do FMI disseram que Milei fez o suficiente para ganhar algum espaço de manobra e que os cortes de gastos conseguiram reverter os anos em que o país teve um grande déficit fiscal, ganhando apoio do mercado e aplausos dos líderes do FMI.

"Acho que eles irão perdoar (o descumprimento da meta de reservas) mesmo que peçam mais depois", disse Claudio Loser, ex-diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, à Reuters.

Isso provavelmente viria na forma de um "perdão" (waver em inglês), aprovando a primeira revisão do programa, para a qual uma equipe técnica do FMI chegou ao país na terça-feira.