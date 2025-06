BC vende US$1 bi à vista e US$1 bi em contratos de swap reverso em dois leilões

Já na operação de swap reverso, a autarquia aceitou duas propostas para o total de 20.000 contratos, equivalente a US$1 bilhão, com vencimento em 1º de agosto de 2025. A data de início do contrato será 26 de junho

Na prática, o BC atuou nas duas pontas, com valores equivalentes tanto na venda no mercado à vista quanto na compra no mercado futuro. O dólar à vista permanecia em leve alta durante a manhã, com avanço de 0,21%, a R$5,5312 na venda, às 10h10.

A autarquia não esclareceu sua intenção em promover as duas operações, mas profissionais do mercado avaliaram que a instituição mira no cupom cambial -- a diferença entre a taxa de juros em reais e a taxa em dólares, muito usada para precificar operações de hedge (proteção) no mercado de câmbio.

"Essa medida não terá impacto direto na taxa de câmbio, pois não afeta a exposição cambial do mercado, devido ao swap reverso. Por outro lado, afetará o cupom cambial, reduzindo-o. Indiretamente, essa operação tende a dar suporte ao real", disse André Valério, economista sênior do Inter, na terça.

"Outro efeito indireto dessa operação será a redução da dívida bruta, uma vez que com a venda de dólares ocorre uma redução no volume das operações compromissadas do BC", completou.

(Por Fernando Cardoso)