Bolsas de valores dos EUA e SEC negociam para flexibilizar regulamentações

NOVA YORK (Reuters) - Operadoras de bolsas de valores dos EUA estão em negociações com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) sobre a flexibilização dos encargos regulatórios para as empresas de capital aberto, buscando incentivar a listagem de empresas mais valorizadas, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

As deliberações, cujos detalhes estão sendo divulgados pela primeira vez, envolvem a SEC, a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova York. As reformas em discussão vão desde a redução do volume de divulgações e dos custos de abertura de capital até medidas para dificultar a volatilidade causada por investidores minoritários, disseram as fontes em condição de anonimato.

As negociações, que, segundo as fontes, estão em andamento há vários meses, ocorrem em meio a um novo impulso para flexibilizar as regulamentações sob o comando do presidente Donald Trump, cujo governo afirmou que deseja fazê-lo para estimular o crescimento econômico.