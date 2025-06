China pode manter crescimento alto e fazer transição para economia baseada no consumo, diz premiê

TIANJIN, China (Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quarta-feira que está confiante de que a segunda maior economia do mundo pode manter uma taxa de crescimento "relativamente rápida" conforme passa de um modelo liderado pela manufatura para um orientado para o consumidor, uma mudança que os analistas dizem ser fundamental para garantir seu futuro.

O discurso de Li, proferido em uma reunião do Fórum Econômico Mundial em Tianjin, ocorre no momento em que as autoridades chinesas buscam amortecer os danos econômicos causados pela guerra comercial com os Estados Unidos por meio de apoio político - um desafio particularmente assustador para as autoridades que lutam com a necessidade urgente de realizar reformas estruturais dolorosas.

A maioria dos analistas acredita que a economia chinesa de US$19 trilhões enfrenta dois caminhos: pode sustentar um crescimento relativamente alto, embora em desaceleração, impulsionado por exportações fortes- uma tendência que provavelmente desaparecerá com o aumento das tensões comerciais com o Ocidente - ou pode suportar vários anos de crescimento mais lento enquanto implementa reformas que visam a liberar ganhos de longo prazo por meio de seu vasto mercado consumidor.