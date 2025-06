Diretor do BC defende ações para aumentar fluidez da política de juros no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - Dados econômicos sugerem que a transmissão da política de juros do Banco Central pode não funcionar com plena fluidez no Brasil, o que demanda ações para que seja possível obter "os mesmos efeitos com doses menores do remédio", disse nesta quarta-feira o diretor de Política Monetária da autarquia, Nilton David.

Em evento promovido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), David argumentou que a economia brasileira apresenta dinamismo mesmo com juros básicos que tenderiam a ser contracionistas em outros países, citando também níveis baixos de desemprego.

"Normalizar a funcionalidade da política monetária do país, para que seja possível obter os mesmos efeitos com doses menores do remédio, deve ser um objetivo estrutural para nossa economia", disse, defendendo entre outros pontos uma reavaliação de subsídios a empresas.