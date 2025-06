Diretoria do BC do Japão estava dividida sobre pausa nos juros e riscos de inflação, mostra resumo de junho

Outros se mostraram bastante otimistas em relação ao impacto das tarifas dos EUA, com um deles dizendo que é improvável que o possível impacto desestimule as empresas a aumentar os salários e os investimentos, segundo o resumo.

Alguns observaram um aumento da pressão inflacionária no Japão, impulsionado em parte pela alta dos preços do arroz, produto básico do país, e alguns disseram que a inflação ao consumidor estava acelerando mais do que o esperado.

"Como o preço do arroz pode afetar a percepção da inflação e as expectativas de inflação, é necessário monitorar de perto a evolução dos preços do arroz", disse um membro.

"Embora a incerteza com relação às políticas comerciais permaneça extremamente alta, na frente doméstica a evolução dos salários tem sido sólida e a inflação ao consumidor tem sido um pouco mais alta do que o esperado", mostrou outra opinião.

O Banco do Japão encerrou no ano passado um programa de estímulo maciço que durou uma década e, em janeiro, aumentou a taxa de juros de curto prazo para 0,5%, considerando que o Japão estava prestes a atingir sua meta de inflação de 2% de forma duradoura.

Embora o banco central tenha sinalizado que está pronto para aumentar ainda mais os juros, o impacto econômico das tarifas mais altas dos EUA forçou-o a cortar suas previsões de crescimento e complicou as decisões sobre o momento do próximo aumento dos juros.