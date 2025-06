Dólar sobe ante real com demanda de fim de trimestre em dia de leilões do BC

O dólar à vista fechou em alta de 0,69%, aos R$5,5575. No mês, porém, a divisa acumula baixa de 2,85% e, no ano, recuo de 10,06%.

Às 17h34 na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,82%, aos R$5,5635.

No início do dia o destaque foi a intervenção do Banco Central nos negócios, por meio de dois leilões simultâneos -- um de venda à vista de US$1 bilhão e outro de swap cambial reverso, também com negociação de US$1 bilhão. A operação de swap reverso tem efeito equivalente à compra de dólares no mercado futuro.

Na prática, o BC atuou nas duas pontas, vendendo dólares no mercado à vista e comprando dólares no segmento futuro.

A autarquia não esclareceu sua intenção em promover as duas operações, mas profissionais do mercado avaliaram nos últimos dias que a instituição mirava no cupom cambial -- a diferença entre a taxa de juros em reais e a taxa em dólares, muito usada para precificar operações de hedge (proteção) no mercado de câmbio. A intenção seria reduzir o cupom cambial e diminuir o estresse no mercado de câmbio, perto do fechamento do trimestre.

Embora o efeito líquido dos leilões seja nulo, já que o BC vendeu no mercado spot e comprou no futuro uma mesma quantidade de moeda, a melhora da liquidez atendeu os agentes que buscavam dólares para remeter para outros países nesta reta final de trimestre.