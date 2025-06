Dólar sobe em linha com recuperação no exterior; Oriente Médio e leilões do BC em foco

Segundo Bergallo, o fato de o BC ter atuado nas duas pontas, vendendo dólares à vista, mas garantindo a compra de um valor equivalente no mercado futuro, não afetava a taxa de câmbio.

"Como estamos falando de dois leilões conjuntos de swap reverso e de venda de dólares à vista, isso não faz preço porque eles se neutralizam. Mas vemos alguns sinais de falta de oferta de dólar à vista. Estamos vendo um fluxo de saída de dólares antes do fim do semestre, algo sazonal", afirmou.

O mercado também retomava a cautela com o cenário fiscal brasileiro, de olho no desenrolar do impasse sobre o decreto do governo que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para uma série de operações.

O projeto de decreto legislativo que busca derrubar a medida do governo estará na pauta desta quarta-feira na Câmara dos Deputados, disse na noite de terça o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

