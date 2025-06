EXCLUSIVO-Maersk processa Antaq para revisão de regras de megaleilão de terminal em Santos

Caso nenhuma proposta válida seja recebida na primeira fase do leilão, a Antaq informou, em nota prévia, que operadores já atuantes em Santos poderão participar das rodadas seguintes, desde que se desfaçam de outros ativos no complexo portuário.

A Maersk não quis comentar a ação propriamente dita, mas defendeu um processo mais transparente para garantir a concorrência justa.

"Vetar a participação de empresas com ampla experiência internacional, responsáveis pela gestão de alguns dos portos mais eficientes do mundo, sem estudos aprofundados que respaldem essa decisão, reduz significativamente o potencial do projeto no maior porto da América Latina", afirmou a empresa em nota.

Alguns dos principais usuários da infraestrutura do Porto de Santos também expressaram preocupação com as regras que restringem quem pode disputar o Tecon 10.

Eduardo Heron, diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), disse que o grupo defende uma “participação ampla e irrestrita”.