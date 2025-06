Executivo afirma que Xpeng não exporta carros novos como "usados", segundo mídia chinesa

PEQUIM (Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos Xpeng não tem exportado carros novos como usados, de acordo com informações de um executivo da Xpeng divulgadas pelo jornal governamental com sede em Xangai The Paper, nesta quarta-feira.

O setor automobilístico da China inflacionou as vendas de carros durante anos por meio de uma crescente prática apoiada pelo governo que consiste no registro de carros novos recém-saídos da linha de montagem que depois são enviados para o exterior como veículos “usados”.

Tang Zhikun, gerente geral do centro de negócios internacionais da Xpeng, falando nos bastidores de um fórum do setor em Xangai, disse que um grande número de carros novos nacionais está sendo exportado dentro da categoria de veículos usados "zero quilômetro" para mercados estrangeiros, como o Oriente Médio, o norte da África e a Ásia Central, de acordo com a reportagem do The Paper.