Fed inicia esforço para flexibilizar regras de reserva de capital para bancos

Um porta-voz do Fed não quis fazer comentários antes da reunião da diretoria.

As mudanças são as primeiras do que se espera que seja uma ampla agenda de desregulação da nova autoridade regulatória do Fed, a vice-chair de supervisão, Michelle Bowman. O presidente Donald Trump, que indicou ela para o cargo, fez da redução das regulações uma prioridade na tentativa de impulsionar o crescimento econômico.

Na segunda-feira, ela disse que a reformulação é o primeiro passo para a revisão dos requisitos de capital "distorcidos" dos bancos, que foram drasticamente aumentados após a crise financeira de 2008.

Outras mudanças futuras poderiam incluir o enfraquecimento de uma sobretaxa adicional imposta aos grandes bancos globais e o ajuste dos limites sob os quais os bancos enfrentam regras cada vez mais rígidas à medida que aumentam de tamanho.

No entanto, o novo plano tem seus críticos, que argumentam que a redução das regras destinadas a manter os bancos estáveis injeta riscos desnecessários no sistema a pedido do setor.