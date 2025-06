Ibovespa fecha em queda com exterior ainda volátil e receio sobre fiscal

De acordo com o sócio e advisor da Blue3 Investimentos Willian Queiroz, o sentimento no mercado está sendo pautado principalmente pelo quadro geopolítico no Oriente Médio, as políticas monetária no Brasil e Estados Unidos e a pauta fiscal doméstica, em particular discussões envolvendo o IOF.

"O mercado, basicamente, está aguardando novas sinalizações para calibrar o apetite de risco e entender quais são os próximos passos nesses quatro grandes temas", afirmou.

No caso específico do projeto de decreto legislativo (PDL) que busca derrubar decreto do governo que trata do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que pode ser votado ainda nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados, Queiroz afirmou que há preocupação com o impasse entre governo e parlamentares.

"Investidores olham com certa apreensão, dado que o governo tem um desafio fiscal grande", afirmou.

No exterior, Wall Street encerrou sem um viés único e com variações modestas, com agentes financeiros ainda monitorando o recente cessar-fogo entre o Irã e Israel, bem como novo depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso norte-americano.

"Os planos tarifários do governo Trump podem muito bem provocar apenas um salto pontual nos preços, mas o risco de causar uma inflação mais persistente é grande o suficiente para que o banco central norte-americano seja cuidadoso ao considerar novos cortes nos juros", afirmou Powell.