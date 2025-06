Legislação tributária de Trump transfere riqueza dos jovens para os mais velhos, dizem analistas

Isso poderia reduzir o crescimento econômico no longo prazo e deixar os jovens sobrecarregados com impostos e pagamentos de hipotecas mais altos.

"As gerações futuras serão deixadas na mão", disse Kent Smetters, diretor do Penn Wharton Budget Model.

A organização de pesquisa descobriu que uma pessoa de 40 anos com renda próxima à mediana perderia efetivamente US$7.500 ao longo da vida se o projeto se tornasse lei. Em contrapartida, uma pessoa de 70 anos com a mesma renda ficaria US$17.500 mais rica.

Vários fatores contribuem para essa disparidade.

Trabalhadores mais jovens, que normalmente ganham menos, não se beneficiariam tanto dos cortes no imposto de renda do projeto em comparação com aqueles que estão no auge de seus rendimentos.

Eles também estariam mais expostos a cortes no auxílio estudantil e no programa de saúde Medicaid, que cobre quatro em cada dez partos hospitalares nos EUA.