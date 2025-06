Lula elogia seriedade de Haddad na condução da economia e reafirma ter responsabilidade fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta quarta-feira a seriedade com a qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está tratando da economia brasileira, e voltou a afirmar ter responsabilidade fiscal, acrescentando que as pessoas não precisam cobrá-lo por responsabilidade com as contas públicas.

Em evento para anunciar aumento no percentual de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel, Lula disse ainda que nenhum outro país será capaz de competir com o Brasil no setor de biocombustíveis.

(Reportagem de Ricardo Brito)