Membro "hawkish" do BC do Japão coloca mercado em alerta para aumento "decisivo" dos juros

Por Leika Kihara

FUKUSHIMA (Reuters) - O Banco do Japão pode precisar aumentar a taxa de juros "de forma decisiva" para lidar com os riscos de inflação, mesmo se as incertezas sobre as tarifas dos Estados Unidos persistirem, disse um membro "hawkish" (agressivo contra a inflação) da diretoria, destacando a atenção para as pressões dos preços.

Naoki Tamura disse que a inflação está acelerando e se movendo mais rápido do que o ritmo que ele havia projetado na reunião anterior, em 1º de maio, acrescentando que as empresas podem começar a repassar os custos de mão de obra de forma mais significativa, aumentando os preços dos serviços.