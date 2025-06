Petróleo se recupera com sinais de forte demanda dos EUA

Depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o cessar-fogo na terça-feira, o Brent fechou no valor mais baixo desde 10 de junho e o WTI terminou no valor mais baixo desde 5 de junho, devido à redução do risco de oferta no Oriente Médio.

Os preços do petróleo subiram depois de 13 de junho, quando Israel lançou um ataque surpresa contra as principais instalações militares e nucleares iranianas. Os preços atingiram as máximas de cinco meses depois que os EUA atacaram as instalações nucleares do Irã no fim de semana.

"Embora as preocupações com o fornecimento do Oriente Médio tenham diminuído por enquanto, elas não desapareceram totalmente, e continua a haver uma demanda mais forte por fornecimento imediato", disseram os analistas do ING em uma nota ao cliente.

Os preços encontraram apoio nos dados do governo desta quarta-feira, que mostraram que os estoques de petróleo, gasolina e refinados dos EUA caíram na semana passada.

Os estoques de petróleo caíram em 5,8 milhões de barris, mostraram os dados, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de uma queda de 797.000 barris.

Os estoques de gasolina caíram inesperadamente em 2,1 milhões de barris, em comparação com as previsões de um aumento de 381.000 barris, já que a gasolina fornecida, um indicador da demanda, subiu para o seu nível mais alto desde dezembro de 2021.