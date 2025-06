Powell alerta contra fim do poder do Fed de pagar juros sobre as reservas

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que o poder do Fed de pagar juros sobre o dinheiro que os bancos depositam no banco central é uma parte fundamental do conjunto de ferramentas de controle da taxa de juros e será difícil de ser revertido.

"Se você quisesse voltar a ter reservas escassas, seria um caminho longo, acidentado e volátil", disse Powell a um comitê do Senado durante depoimento.