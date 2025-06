Powell vai a comitê do Senado para 2º dia de depoimento no Congresso dos EUA

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, estava no Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira para um segundo dia de depoimento aos parlamentares, comparecendo ao Comitê Bancário do Senado, depois de ter se apresentado perante a Câmara dos Deputados no dia anterior.

O discurso de Powell ao Senado foi o mesmo realizado ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, informou o Fed no início da audiência no Senado.