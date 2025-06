Pressão de importados continua apesar de renovação de sistema de cota/tarifa em aço, diz Inda

"Hoje, praticamente todo mundo está com preço de estoque médio bem acima do preço de reposição", disse Loureiro, citando cenário de prejuízo caso o preço do aço volte a cair nos próximos meses.

Mas com o mercado interno ainda aquecido, apesar dos juros elevados, a venda de aço segue crescendo. Em maio, os distribuidores venderam 329 mil toneladas de aço plano no Brasil, segundo o Inda, um crescimento de 3,7% ante abril e de 4,2% sobre um ano antes. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2025, a venda mostra expansão de 1,6% sobre o mesmo período do ano passado, a 1,62 milhão de toneladas.

Por dias úteis, a venda de maio foi equivalente a 16,4 mil toneladas, maior nível para o mês desde pelo menos 2016. Até o mês passado, o melhor desempenho para maio havia ocorrido em 2021, com venda diária de 15,3 mil toneladas, segundo os dados do Inda.

A previsão da entidade para junho é de crescimento das vendas para 342,1 mil toneladas, alta de 4% ante maio e fechando o semestre em expansão de 1,5%.

Voltando às importações, Loureiro comentou que o porto catarinense de São Francisco do Sul, principal entrada de aço plano importado no Brasil, já tem 900 mil toneladas do material armazenadas após receber quase 212 mil toneladas em maio.

Enquanto isso, o porto de Manaus, região beneficiada pela zona franca, recebeu 101 mil toneladas de aço plano importado em maio, uma participação de 20,6% no volume total do país. Fortaleza ficou em terceiro lugar, com fatia de 11,8% nas importações do mês passado, ou 57,7 mil toneladas.