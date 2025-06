Projeto que derruba decreto do IOF estará na pauta desta 4ª na Câmara, diz Motta

O decreto do IOF revogou um decreto anterior, de 22 de maio, que havia elevado as alíquotas do imposto para diversas operações, buscando assegurar o cumprimento da meta fiscal do ano.

Com o novo decreto, editado após forte reação negativa do Congresso e dos setores atingidos, o governo voltou atrás em parte dos aumentos promovidos no mês anterior, mas ainda manteve a taxação mais elevada para uma série de operações.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)