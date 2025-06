São Carlos vende 19 imóveis da Best Center para fundo imobiliário por R$308,5 mi

"A negociação também deu o direito à Best Center a ficar com 90% do lucro futuro da venda dos imóveis dentro do Fundo Imobiliário", acrescentou. A Best Center seguirá como administradora dos imóveis.

A São Carlos também disse não descartar a possibilidade de estruturar novos FIIs com os demais ativos da Best Center e do segmento de escritórios.

Após essa transação, o portfólio de ativos imobiliários da São Carlos passa a ter 50 imóveis, com ABL própria de 304,3 mil metros quadrados e valor de mercado de R$3,1 bilhões.