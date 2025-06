Senadores republicanos dos EUA rejeitam cortes de Trump na ajuda externa e na mídia pública

"Este pacote reflete o firme compromisso do governo Trump em cortar gastos federais desnecessários e antitéticos aos interesses americanos e corrigir nossa trajetória fiscal", disse Vought ao comitê.

A audiência marcou um raro momento de resistência dos republicanos, que detêm as duas casas do Congresso, aos esforços abrangentes de Trump para exercer maior controle sobre os gastos federais -- sobre os quais a Constituição dos EUA dá poder ao Congresso.

Os cinco que expressaram preocupações incluem Susan Collins, Lisa Murkowski e o ex-principal republicano do Senado, Mitch McConnell, que já se opuseram a algumas prioridades de Trump antes.

Collins, do Maine, que é presidente do comitê de dotações, questionou repetidamente os objetivos do governo em cortar a ajuda externa ao reter pacotes de alimentos e vitaminas financiados por esses programas, que foram aprovados no início deste ano pelo presidente norte-americano, Donald Trump, em um pacote de financiamento provisório.

McConnell, do Kentucky, disse que o plano do governo para erradicar gastos desnecessários tem sido "desnecessariamente caótico" e argumentou que, em vez de eficiência governamental, ele "criou vácuos para adversários como a China" preencherem lacunas de "soft-power". O soft-power é entendido como a capacidade de um país influenciar outros sem o uso da força.

Vought argumentou que os cortes na ajuda externa, assim como alguns financiamentos para a defesa LGBTQ em Uganda, são justificados porque "não estão de acordo com os interesses americanos", apesar do país ter uma lei draconiana contra a homossexualidade que inclui a pena de morte para certos atos entre pessoas do mesmo sexo.