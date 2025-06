Taxas dos DIs sobem em meio à possibilidade de derrubada do decreto do IOF

No exterior, o cessar-fogo entre Israel e Irã no Oriente Médio fez as atenções se voltarem para audiência do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso norte-americano, em busca de sinais sobre o futuro da taxa de juros nos EUA.

Powell avaliou que a política tarifária do governo Trump pode provocar apenas um salto pontual nos preços, mas o risco de causar uma inflação mais persistente é grande o suficiente para que o Fed seja cuidadoso ao considerar novos cortes nos juros.

Neste cenário, os rendimentos dos Treasuries oscilaram em alta durante parte da sessão, embora tenham desacelerado à tarde e se reaproximado da estabilidade.

Às 16h34, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento—mostrava estabilidade, aos 4,289%.

Perto do fechamento desta quarta-feira, a curva a termo brasileira precificava 97% de probabilidade de manutenção da taxa básica Selic em 15% no encontro de julho do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Na terça-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom negociadas na B3 indicava 85,00% de chances de manutenção da Selic, contra 10,55% de probabilidade de nova alta de 25 pontos-base em julho.