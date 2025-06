Táxis-robô da Tesla apresentam falhas de direção em testes no Texas

Os fãs da Tesla convidados para o teste demonstraram forte apoio à iniciativa e publicaram vídeos com horas de direção sem problemas, mas algumas questões geraram dúvidas por parte dos órgãos reguladores federais de segurança rodoviária e de especialistas em segurança automotiva.

As falhas incluíram um táxi-robô da Tesla entrando na faixa errada, deixando os passageiros no meio de estradas com várias pistas ou em cruzamentos, freadas bruscas, excesso de velocidade e ultrapassagem do meio-fio.

Em um caso, um táxi-robô entrou por cerca de 6 segundos em uma faixa de sentido contrário. Em outro, o carro freou bruscamente sem que houvesse qualquer obstrução aparente no vídeo. Em um terceiro vídeo, filmado de outro veículo, o veículo parou abruptamente duas vezes no meio da estrada ao passar por viaturas policiais com luzes piscando.

A Tesla está realizando o teste com monitores humanos de segurança sentados no banco de passageiro localizado na frente do automóvel. Um quarto vídeo mostrou um desses monitores apertando um botão para parar o táxi-robô quando um caminhão de entrega à frente começou a dar ré.

"É muito cedo para ter vários vídeos de direção errática e ruim", disse Philip Koopman, professor de engenharia da computação da Universidade Carnegie Mellon e especialista em tecnologia autônoma. "Eu não esperava tantos vídeos de direção problemática logo no primeiro dia", disse ele. A Tesla está testando cerca de 10 a 20 táxis-robô, que são Model Ys padrão com software avançado, e tem operado desde a tarde de domingo.

A Reuters conseguiu verificar de forma independente os locais de pelo menos 11 vídeos mostrando os problemas. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.