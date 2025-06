Tegma compra Buskar.Me por R$15,1 milhões

SÃO PAULO (Reuters) - A Tegma Gestão Logística anunciou nesta quarta-feira a compra de 70% do capital social da Buskar.Me Logística e Tecnologia por parte de sua filial Fastline Logística Automotiva por um valor total de R$15,1 milhões.

A Tegma disse que a operação será feita mediante transações "cash in" e "cash out", e inclui um compromisso de compra e venda futura que possibilitará à Fastline adquirir os 30% remanescentes a partir de 2027, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com a ata do conselho de administração da Tegma, a aquisição será feita por meio de um investimento de R$12 milhões e da subscrição e integralização de aumento do capital social da sociedade Buskar.Me no valor de R$3,1 milhões.