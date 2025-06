Trump diz que está considerando três ou quatro nomes para o comando do Fed

HAIA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de "terrível" e disse que pondera sobre três ou quatro pessoas para comandar o banco central dos Estados Unidos.

"Eu sei que vou escolher entre três ou quatro", disse Trump a repórteres quando perguntado se estava entrevistando candidatos para substituir Powell.

Os principais cotados incluem o ex-diretor do Fed Kevin Warsh, o chefe do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, o atual diretor do Fed Christopher Waller, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.