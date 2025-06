Vale eliminará processamento de minério com água em 2 anos em Carajás, produção avança em Gelado

Por Roberto Samora

PARAUAPEBAS, Pará (Reuters) - A Vale projeta eliminar até 2027 o uso de água no processamento de minério de ferro das minas de Carajás, a maior área de mineração do produto a céu aberto do mundo, enquanto aumenta a produção da commodity de alta qualidade no projeto Gelado a partir do reaproveitamento de rejeitos minerários remanescentes do complexo no Pará, afirmaram executivos da mineradora.

O encerramento do uso de água no beneficiamento de minério de ferro traz benefícios ambientais, além de eliminar a geração de rejeitos no processo produtivo, dispensando a necessidade de novas barragens para armazená-los. Com isso, há redução de custos pela simplificação de processos, tornando a operação mais competitiva e segura, segundo a mineradora.