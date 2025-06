Ações da China recuam de máximas de 7 meses após calma no Oriente Médio

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong enfraqueceram nesta quinta-feira depois de atingirem picos de vários meses, uma vez que o rali diante do alívio em relação ao cessar-fogo no Oriente Médio deu uma pausa.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,35%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,61%, interrompendo uma sequência de quatro dias de ganhos e enfraqueceu 0,6%, recuando da máxima em três meses atingida no fechamento anterior.