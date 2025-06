Ações europeias fecham quase estáveis conforme investidores avaliam perspectivas de juros dos EUA

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu em seu depoimento ao Congresso dos EUA nesta semana que, se não fossem as pressões inflacionárias ligadas às tarifas do governo Trump, o banco central poderia ter continuado a cortar os juros.

O presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou suas críticas a Powell e sugeriu ter uma lista restrita de possíveis substitutos, enquanto o Wall Street Journal noticiou que uma mudança pode ocorrer já em setembro.

Os mercados agora estão concentrados no prazo de 9 de julho para o fim da pausa nas tarifas dos EUA. Com as negociações comerciais praticamente paralisadas -- com exceção de um acordo entre os EUA e o Reino Unido -- a União Europeia está tentando fechar seu próprio acordo com Washington. Líderes da UE, reunidos nesta quinta-feira, devem decidir se optam por um acordo rápido ou se preparam para uma luta mais dura.

"Não ouvimos muito sobre um acordo entre os EUA e a Europa e, à medida que nos aproximamos do prazo final das tarifas, isso está se tornando mais um fator de risco para a Europa", disse Anthi Tsouvali, estrategista de múltiplos ativos do UBS Global Wealth Management.

Entre os setores, o de defesa subiu 3,1%. Na quarta-feira, líderes da Otan apoiaram o grande aumento nos gastos com defesa exigido por Trump.

As mineradoras lideraram os ganhos setoriais, saltando quase 4% -- registrando seu maior ganho percentual intradiário em mais de um mês, impulsionadas pelos preços do cobre, que estavam perto de picos de três meses. [MET/L]