Aliança da UE com região do Pacífico pode reformular OMC, diz presidente da Comissão Europeia

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a cooperação com os países da orla do Pacífico poderia servir de base para reformular a Organização Mundial do Comércio (OMC), que luta por relevância em meio às tarifas de Trump e às tensões geopolíticas.

"Os países asiáticos querem ter uma cooperação estruturada com a União Europeia, e a União Europeia quer o mesmo. E por isso eu disse que podemos pensar nisso como o início da reformulação da OMC", disse von der Leyen em uma coletiva de imprensa, após cúpula da UE nesta quinta-feira. "Para mostrar ao mundo que o livre comércio com um grande número de países é possível", acrescentou.

Von der Leyen se referiu à cooperação com o CPTPP -- um acordo comercial de 11 países, incluindo Austrália, Canadá, Chile e Cingapura.