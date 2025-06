ANP publicará lista de inadimplentes no Renovabio; comercialização com agentes será vedada

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu nesta quinta-feira publicar lista com distribuidoras em inadimplência com o programa federal RenovaBio, e informou que o fornecimento de combustíveis aos agentes elencados ficará vedado, sob pena de multa.

A lista será publicada em página específica dentro da área do site da ANP sobre o RenovaBio, em data a ser divulgada em breve pela agência. Nela, constará a relação dos distribuidores ainda inadimplentes com a meta individual de descarbonização e que, por isso, tenham sido sancionados pela ANP.

"Essa iniciativa visa reforçar a efetividade da Política Nacional de Biocombustíveis, promover a isonomia entre os agentes do setor e contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil", disse a ANP em nota.