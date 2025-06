Banco Mundial diz que Brasil precisa de ajuste fiscal de 3% do PIB para estabilizar dívida pública

O Banco Mundial destacou que o país tem déficits primários recorrentes quase todos os anos desde 2013 e que a razão dívida/PIB aumentou em mais de 20 pontos percentuais, impulsionada, principalmente, pelo aumento das despesas com transferências sociais, sobretudo as voltadas para idosos.

O crescimento das despesas se deu principalmente pelo gasto previdenciário com aposentadorias e pensões, que aumentou em 2 pontos percentuais do PIB de acordo com o Banco Mundial, em razão do aumento do número de beneficiários e da média dos valores recebidos.

Segundo o Banco Mundial, a dinâmica orçamentária em relação aos benefícios indexados ao mínimo provoca uma expansão significativa das despesas até com aumentos modestos, com cada alta de R$1 no salário mínimo elevando os gastos federais com benefícios em R$421 milhões.

Por esse fator, a instituição afirmou que o governo deve analisar medidas para lidar com o envelhecimento da população e, logo, o aumento de gastos previdenciários.

"É necessário revisar os parâmetros dos programas previdenciários para conter o aumento das despesas -- inclusive reabrindo o debate sobre o uso do salário mínimo como piso para todos os benefícios previdenciários", acrescentou o documento.

Além da desindexação do salário mínimo, o Banco Mundial também sugeriu como medidas de contenção de despesas alinhar os salários do setor público a referências do setor privado, aumentar a alíquota de contribuição para aposentadorias de militares; equalizar as idades de aposentadoria e alíquotas de contribuição previdenciária; direcionar o abono salarial para famílias de baixa renda e determinar que o uso da poupança do FGTS deve acontecer antes do acesso ao seguro-desemprego.