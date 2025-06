BC vê alta de 2,1% no PIB em 2025 após surpresa na atividade, mas mantém previsão de desaceleração à frente

"Essa moderação esperada decorre da manutenção de uma política monetária restritiva, do reduzido grau de ociosidade dos fatores de produção, da perspectiva de moderação do crescimento global e da redução do impulso da agropecuária registrado no primeiro trimestre", afirmou no relatório.

A projeção do BC ainda é menos otimista do que a do Ministério da Fazenda, que prevê expansão de 2,4% para o PIB este ano. O mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,21% em 2025.

A autoridade monetária explicou que a revisão contempla as surpresas ocorridas na atividade no primeiro trimestre, além de uma melhora na perspectiva da produção agrícola.

"No início do segundo trimestre, o mercado de trabalho apresentou aquecimento mais intenso do que o antecipado, reforçando as perspectivas de resiliência do consumo das famílias", acrescentou.

A autarquia também disse esperar, ainda que com elevado grau de incerteza, que as recentes mudanças nas regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado tenham algum impacto sobre o consumo e o PIB.

Por outro lado, uma previsão de que a economia global terá crescimento menor deve contribuir para que o PIB do Brasil não tenha um crescimento mais forte.