BHP é acusada de desacato no Reino Unido por financiar processos no Brasil sobre rompimento da barragem de Mariana

LONDRES (Reuters) - A britânica BHP terá que enfrentar uma audiência por desacato ao tribunal no Reino Unido devido ao financiamento de litígios para tentar impedir que alguns municípios brasileiros processem a mineradora por um dos piores desastres ambientais do Brasil, decidiu o Tribunal Superior de Londres nesta quinta-feira.

A decisão é o mais recente desdobramento de um longo processo judicial sobre o rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015, que pertencia e era operada pela Samarco, uma joint-venture entre a BHP e a Vale.

O juiz Adam Constable disse que é possível argumentar que a BHP, a maior mineradora do mundo em valor de mercado, financiou processos no Brasil para impedir que os municípios entrassem com ações em Londres "com o objetivo ... de interferir na administração da justiça".